Análise técnica de Quack AI (Q) hoje A página de Análise de Quack AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de Q, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Quack AI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Quack AI (Q) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02233 -- +4.26% +19.66% +3.12%

Indicadores técnicos de Quack AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Quack AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 15 Neutro 1 Compra 10 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 0 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.022542 0.022538 R2 0.022538 0.022536 R1 0.022536 0.022535 PP 0.022532 0.022532 S1 0.02253 0.02253 S2 0.022527 0.022529 S3 0.022524 0.022527

Sinais de mercado Quack AI Volume líquido atual de ordens em aberto -0.09M $7.41 M $7.50 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.03 M Vendas ativas de 7 dias $0.02 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Quack AI Entrada líquida Preço de QUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 $0.00 M 0.02 2026-08-10 $0.00 M 0.02 2026-08-09 $0.00 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Quack AI (Q) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Quack AI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h Q / USDT $0.02233 $0.02233 $0.02233 +1.09% 4.99M (USDT) Negociar