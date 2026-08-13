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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Vulcan Forged PYR, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Vulcan Forged PYR, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Vulcan Forged PYR (PYR) hoje

Análise técnica de Vulcan Forged PYR (PYR) hoje

A página de Análise de Vulcan Forged PYR fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PYR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Vulcan Forged PYR abaixo.

Variação de preço de Vulcan Forged PYR (PYR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.05944---10.11%-55.94%-78.87%
Saiba mais sobre o preço de Vulcan Forged PYR

Fluxo de capital de Vulcan Forged PYR

Entrada líquidaPreço de PYRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.06
2026-08-12-$0.05 M0.06
2026-08-11-$0.06 M0.06
2026-08-10-$0.08 M0.06
2026-08-09-$0.06 M0.06

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PYR/USDT
$0.05944
$0.05944$0.05944
-4.06%
1.28M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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