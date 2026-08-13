Análise técnica de Paris Saint-Germain (PSG) hoje A página de Análise de Paris Saint-Germain fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PSG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Paris Saint-Germain abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Paris Saint-Germain (PSG) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.4928 -- -3.47% -5.65% -50.89%

Fluxo de capital de Paris Saint-Germain Entrada líquida Preço de PSGUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.49 2026-08-12 -$0.02 M 0.50 2026-08-11 -$0.02 M 0.51 2026-08-10 $0.00 M 0.52 2026-08-09 $0.00 M 0.53 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Paris Saint-Germain (PSG) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Paris Saint-Germain. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PSG / USDT $0.4928 $0.4928 $0.4928 -0.96% 114.06K (USDT) Negociar