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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Portal, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Portal, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Portal (PORTAL) hoje

Análise técnica de Portal (PORTAL) hoje

A página de Análise de Portal fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PORTAL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Portal abaixo.

Variação de preço de Portal (PORTAL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.010616---6.26%-2.92%+5.40%
Saiba mais sobre o preço de Portal

Indicadores técnicos de Portal

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Portal em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 8
Neutro 10
Compra 8
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 7Compra 1
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01061
0.01061
R2
0.01061
0.0106
R1
0.0106
0.0106
PP
0.0106
0.0106
S1
0.01059
0.01059
S2
0.01059
0.01059
S3
0.01058
0.01059

Sinais de mercado Portal

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.77M
$6.87 M
$8.64 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.11 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.12 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.54 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.55 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Portal

Entrada líquidaPreço de PORTALUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12-$0.03 M0.01
2026-08-11-$0.01 M0.01
2026-08-10-$0.04 M0.01
2026-08-09-$0.03 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PORTAL/USDT
$0.010616
$0.010616$0.010616
-0.91%
5.83M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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PORTAL
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