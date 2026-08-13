Análise técnica de Portal (PORTAL) hoje A página de Análise de Portal fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PORTAL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Portal abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Portal (PORTAL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.010616 -- -6.26% -2.92% +5.40%

Indicadores técnicos de Portal

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Portal em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 8 Neutro 10 Compra 8 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 7 Compra 1 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 3 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01061 0.01061 R2 0.01061 0.0106 R1 0.0106 0.0106 PP 0.0106 0.0106 S1 0.01059 0.01059 S2 0.01059 0.01059 S3 0.01058 0.01059

Sinais de mercado Portal Volume líquido atual de ordens em aberto -1.77M $6.87 M $8.64 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.11 M Vendas ativas de 3 dias $0.12 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.54 M Vendas ativas de 7 dias $0.55 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Portal Entrada líquida Preço de PORTALUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 -$0.03 M 0.01 2026-08-11 -$0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.04 M 0.01 2026-08-09 -$0.03 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Portal (PORTAL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Portal. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PORTAL / USDT $0.010616 $0.010616 $0.010616 -0.91% 5.83M (USDT) Negociar