Análise técnica de PortugalNationalTeam (POR) hoje A página de Análise de PortugalNationalTeam fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de POR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de PortugalNationalTeam abaixo. Cadastrar

Variação de preço de PortugalNationalTeam (POR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.08156 -- +0.39% +18.63% -87.18%

Fluxo de capital de PortugalNationalTeam Entrada líquida Preço de PORUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.08 2026-08-12 $0.00 M 0.08 2026-08-11 -$0.01 M 0.08 2026-08-10 $0.00 M 0.08 2026-08-09 $0.00 M 0.08 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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