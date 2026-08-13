Análise técnica de PONKE (PONKE) hoje A página de Análise de PONKE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PONKE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de PONKE abaixo. Cadastrar

Variação de preço de PONKE (PONKE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0146 -- -10.21% -30.28% -57.50%

Fluxo de capital de PONKE Entrada líquida Preço de PONKEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 -$0.01 M 0.02 2026-08-10 -$0.01 M 0.02 2026-08-09 -$0.01 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie PONKE (PONKE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o PONKE. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PONKE / USDT $0.01468 $0.01468 $0.01468 +2.22% 4.29M (USDT) Negociar