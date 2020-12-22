Análise técnica de Marlin POND (POND) hoje A página de Análise de Marlin POND fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de POND, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Marlin POND abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Marlin POND (POND) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0007239 -- -1.73% -11.32% -58.28%

Fluxo de capital de Marlin POND Entrada líquida Preço de PONDUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.01 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Marlin POND (POND) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Marlin POND. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h POND / USDT $0.0007233 $0.0007233 $0.0007233 +0.54% 76.54M (USDT) Negociar