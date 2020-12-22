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Análise técnica de Marlin POND (POND) hoje
Variação de preço de Marlin POND (POND)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.0007239
|--
|-1.73%
|-11.32%
|-58.28%
Fluxo de capital de Marlin POND
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-11
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-10
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-09
|$0.01 M
|0.00
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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