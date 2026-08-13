Mais sobre POLS
Informações sobre preços de POLS
O que é POLS
Whitepaper de POLS
Site oficial do POLS
Tokenomics de POLS
Previsão de preço de POLS
Histórico de preço de POLS
Guia de compra de POLS
Conversor de POLS para moeda Fiat
Spot POLS
Futuros USDT-M de POLS
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de Polkastarter (POLS) hoje
Variação de preço de Polkastarter (POLS)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.05077
|--
|-6.93%
|-14.79%
|-44.30%
Fluxo de capital de Polkastarter
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.05
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.05
|2026-08-11
|$0.00 M
|0.05
|2026-08-10
|$0.00 M
|0.05
|2026-08-09
|$0.00 M
|0.05
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre Polkastarter
Negocie Polkastarter (POLS) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Polkastarter.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.