Análise técnica de Polygon Ecosystem (POL) hoje A página de Análise de Polygon Ecosystem fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de POL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Polygon Ecosystem abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Polygon Ecosystem (POL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.07443 -- -0.66% -9.60% -21.28%

Indicadores técnicos de Polygon Ecosystem

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Polygon Ecosystem em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 13 Neutro 5 Compra 8 Médias móveis : Neutro Venda 7 Neutro 1 Compra 6 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.07446 0.07443 R2 0.07443 0.07441 R1 0.07439 0.07439 PP 0.07436 0.07436 S1 0.07432 0.07434 S2 0.07429 0.07432 S3 0.07425 0.07429

Sinais de mercado Polygon Ecosystem Volume líquido atual de ordens em aberto 0.22M $6.17 M $5.95 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.22M Compras ativas de 3 dias $3.68 M Vendas ativas de 3 dias $3.90 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.20M Compras ativas de 7 dias $9.90 M Vendas ativas de 7 dias $10.10 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Polygon Ecosystem Entrada líquida Preço de POLUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.02 M 0.07 2026-08-12 $0.14 M 0.07 2026-08-11 -$0.18 M 0.08 2026-08-10 $0.21 M 0.08 2026-08-09 $0.07 M 0.08 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Polygon Ecosystem (POL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Polygon Ecosystem. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h POL / USDT $0.07444 $0.07444 $0.07444 +0.41% 2.61M (USDT) Negociar POL / USDC $0.07426 $0.07426 $0.07426 +0.18% 718.44K (USDT) Negociar