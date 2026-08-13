Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Polygon Ecosystem, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Polygon Ecosystem, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre POL

Informações sobre preços de POL

O que é POL

Whitepaper de POL

Site oficial do POL

Tokenomics de POL

Previsão de preço de POL

Histórico de preço de POL

Guia de compra de POL

Conversor de POL para moeda Fiat

Spot POL

Futuros USDT-M de POL

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Polygon Ecosystem (POL) hoje

Análise técnica de Polygon Ecosystem (POL) hoje

A página de Análise de Polygon Ecosystem fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de POL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Polygon Ecosystem abaixo.

Variação de preço de Polygon Ecosystem (POL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.07443---0.66%-9.60%-21.28%
Saiba mais sobre o preço de Polygon Ecosystem

Indicadores técnicos de Polygon Ecosystem

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Polygon Ecosystem em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 13
Neutro 5
Compra 8
Médias móveis:NeutroVenda 7Neutro 1Compra 6
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.07446
0.07443
R2
0.07443
0.07441
R1
0.07439
0.07439
PP
0.07436
0.07436
S1
0.07432
0.07434
S2
0.07429
0.07432
S3
0.07425
0.07429

Sinais de mercado Polygon Ecosystem

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.22M
$6.17 M
$5.95 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.22M
Compras ativas de 3 dias
$3.68 M
Vendas ativas de 3 dias
$3.90 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.20M
Compras ativas de 7 dias
$9.90 M
Vendas ativas de 7 dias
$10.10 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Polygon Ecosystem

Entrada líquidaPreço de POLUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.02 M0.07
2026-08-12$0.14 M0.07
2026-08-11-$0.18 M0.08
2026-08-10$0.21 M0.08
2026-08-09$0.07 M0.08

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Polygon Ecosystem

Negocie Polygon Ecosystem (POL) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Polygon Ecosystem.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
POL/USDT
$0.07444
$0.07444$0.07444
+0.41%
2.61M (USDT)
POL/USDC
$0.07426
$0.07426$0.07426
+0.18%
718.44K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de POL para USD

Montante

POL
POL
USD
USD

1 POL = 0.07443 USD