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Análise técnica de Pixels (PIXEL) hoje

Análise técnica de Pixels (PIXEL) hoje

A página de Análise de Pixels fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PIXEL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Pixels abaixo.

Variação de preço de Pixels (PIXEL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.004317--+2.61%-5.89%-47.25%
Saiba mais sobre o preço de Pixels

Indicadores técnicos de Pixels

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pixels em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 4
Neutro 4
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 1Compra 13
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 3Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.004333
0.004325
R2
0.004325
0.004321
R1
0.004321
0.004318
PP
0.004313
0.004313
S1
0.004309
0.004309
S2
0.004301
0.004306
S3
0.004297
0.004301

Sinais de mercado Pixels

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.25M
$1.31 M
$1.55 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.11 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.13 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.03M
Compras ativas de 7 dias
$1.31 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.28 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Pixels

Entrada líquidaPreço de PIXELUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.00
2026-08-12-$0.01 M0.00
2026-08-11-$0.05 M0.00
2026-08-10-$0.06 M0.00
2026-08-09-$0.25 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Pixels (PIXEL) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PIXEL/USDT
$0.004317
$0.004317$0.004317
-0.32%
13.66M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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