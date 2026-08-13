Análise técnica de Pixels (PIXEL) hoje A página de Análise de Pixels fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PIXEL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Pixels abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Pixels (PIXEL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.004317 -- +2.61% -5.89% -47.25%

Indicadores técnicos de Pixels

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pixels em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 4 Neutro 4 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 1 Compra 13 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 3 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.004333 0.004325 R2 0.004325 0.004321 R1 0.004321 0.004318 PP 0.004313 0.004313 S1 0.004309 0.004309 S2 0.004301 0.004306 S3 0.004297 0.004301

Sinais de mercado Pixels Volume líquido atual de ordens em aberto -0.25M $1.31 M $1.55 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.11 M Vendas ativas de 3 dias $0.13 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.03M Compras ativas de 7 dias $1.31 M Vendas ativas de 7 dias $1.28 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Pixels Entrada líquida Preço de PIXELUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.00 2026-08-12 -$0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.05 M 0.00 2026-08-10 -$0.06 M 0.00 2026-08-09 -$0.25 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Pixels (PIXEL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Pixels. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PIXEL / USDT $0.004317 $0.004317 $0.004317 -0.32% 13.66M (USDT) Negociar