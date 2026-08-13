Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ConstitutionDAO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ConstitutionDAO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre PEOPLE

Informações sobre preços de PEOPLE

O que é PEOPLE

Site oficial do PEOPLE

Tokenomics de PEOPLE

Previsão de preço de PEOPLE

Histórico de preço de PEOPLE

Guia de compra de PEOPLE

Conversor de PEOPLE para moeda Fiat

Spot PEOPLE

Futuros USDT-M de PEOPLE

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de ConstitutionDAO (PEOPLE) hoje

Análise técnica de ConstitutionDAO (PEOPLE) hoje

A página de Análise de ConstitutionDAO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PEOPLE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ConstitutionDAO abaixo.

Variação de preço de ConstitutionDAO (PEOPLE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.007974--+12.18%+50.31%+0.77%
Saiba mais sobre o preço de ConstitutionDAO

Indicadores técnicos de ConstitutionDAO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ConstitutionDAO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 4
Compra 11
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 0Compra 8
Indicadores técnicos:VendaVenda 5Neutro 4Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.007974
0.007973
R2
0.007973
0.007973
R1
0.007973
0.007973
PP
0.007972
0.007972
S1
0.007972
0.007972
S2
0.007971
0.007972
S3
0.007971
0.007971

Sinais de mercado ConstitutionDAO

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.63M
$7.90 M
$8.53 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.55 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.56 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.02M
Compras ativas de 7 dias
$1.89 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.91 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de ConstitutionDAO

Entrada líquidaPreço de PEOPLEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.17 M0.01
2026-08-12-$0.22 M0.01
2026-08-11-$0.25 M0.01
2026-08-10-$0.36 M0.01
2026-08-09$0.37 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre ConstitutionDAO

Negocie ConstitutionDAO (PEOPLE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ConstitutionDAO.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PEOPLE/USDT
$0.007974
$0.007974$0.007974
-3.08%
7.19M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de PEOPLE para USD

Montante

PEOPLE
PEOPLE
USD
USD

1 PEOPLE = 0.007974 USD