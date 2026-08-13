Análise técnica de ConstitutionDAO (PEOPLE) hoje A página de Análise de ConstitutionDAO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PEOPLE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ConstitutionDAO abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ConstitutionDAO (PEOPLE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.007974 -- +12.18% +50.31% +0.77%

Indicadores técnicos de ConstitutionDAO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ConstitutionDAO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 4 Compra 11 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 0 Compra 8 Indicadores técnicos : Venda Venda 5 Neutro 4 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.007974 0.007973 R2 0.007973 0.007973 R1 0.007973 0.007973 PP 0.007972 0.007972 S1 0.007972 0.007972 S2 0.007971 0.007972 S3 0.007971 0.007971

Sinais de mercado ConstitutionDAO Volume líquido atual de ordens em aberto -0.63M $7.90 M $8.53 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.55 M Vendas ativas de 3 dias $0.56 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.02M Compras ativas de 7 dias $1.89 M Vendas ativas de 7 dias $1.91 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de ConstitutionDAO Entrada líquida Preço de PEOPLEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.17 M 0.01 2026-08-12 -$0.22 M 0.01 2026-08-11 -$0.25 M 0.01 2026-08-10 -$0.36 M 0.01 2026-08-09 $0.37 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ConstitutionDAO (PEOPLE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ConstitutionDAO. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PEOPLE / USDT $0.007974 $0.007974 $0.007974 -3.08% 7.19M (USDT) Negociar