Preço de OpenVPP hoje

O preço ao vivo de OpenVPP (OVPP) hoje é $ 0.0089, com uma variação de 0.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OVPP para USD é de $ 0.0089 por OVPP.

OpenVPP ocupa atualmente a posição #1184 em capitalização de mercado, totalizando $ 7.15M, com um fornecimento em circulação de 803.28M OVPP. Nas últimas 24 horas, OVPP foi negociado entre $ 0.0087 (mínimo) e $ 0.00928 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.28680257838566486, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000026830293467548.

No desempenho de curto prazo, OVPP movimentou-se -2.10% na última hora e -20.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 254.22K.

Informações de mercado de OpenVPP (OVPP)

Classificação No.1184 Capitalização de mercado $ 7.15M$ 7.15M $ 7.15M Volume (24h) $ 254.22K$ 254.22K $ 254.22K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Fornecimento Circulante 803.28M 803.28M 803.28M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 80.32% Blockchain pública ETH

