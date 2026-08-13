Análise técnica de Osmosis (OSMO) hoje A página de Análise de Osmosis fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OSMO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Osmosis abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Osmosis (OSMO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02953 -- +4.79% -10.87% -59.22%

Fluxo de capital de Osmosis Entrada líquida Preço de OSMOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.03 2026-08-12 -$0.02 M 0.03 2026-08-11 -$0.02 M 0.03 2026-08-10 $0.00 M 0.03 2026-08-09 $0.03 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Osmosis (OSMO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Osmosis. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h OSMO / USDT $0.02945 $0.02945 $0.02945 -1.63% 1.86M (USDT) Negociar