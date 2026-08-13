Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Osmosis, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Osmosis, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre OSMO

Informações sobre preços de OSMO

O que é OSMO

Whitepaper de OSMO

Site oficial do OSMO

Tokenomics de OSMO

Previsão de preço de OSMO

Histórico de preço de OSMO

Guia de compra de OSMO

Conversor de OSMO para moeda Fiat

Spot OSMO

Futuros USDT-M de OSMO

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Osmosis (OSMO) hoje

Análise técnica de Osmosis (OSMO) hoje

A página de Análise de Osmosis fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OSMO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Osmosis abaixo.

Variação de preço de Osmosis (OSMO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02953--+4.79%-10.87%-59.22%
Saiba mais sobre o preço de Osmosis

Fluxo de capital de Osmosis

Entrada líquidaPreço de OSMOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.03
2026-08-12-$0.02 M0.03
2026-08-11-$0.02 M0.03
2026-08-10$0.00 M0.03
2026-08-09$0.03 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Osmosis

Negocie Osmosis (OSMO) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Osmosis.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
OSMO/USDT
$0.02945
$0.02945$0.02945
-1.63%
1.86M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de OSMO para USD

Montante

OSMO
OSMO
USD
USD

1 OSMO = 0.02953 USD