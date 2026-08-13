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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ORDI, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ORDI, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de ORDI (ORDI) hoje

Análise técnica de ORDI (ORDI) hoje

A página de Análise de ORDI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ORDI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ORDI abaixo.

Variação de preço de ORDI (ORDI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$3.418--+1.15%-2.93%-27.08%
Saiba mais sobre o preço de ORDI

Indicadores técnicos de ORDI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ORDI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 10
Neutro 0
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 0Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
3.4186
3.4173
R2
3.4173
3.4165
R1
3.4166
3.416
PP
3.4153
3.4153
S1
3.4146
3.4145
S2
3.4133
3.414
S3
3.4126
3.4133

Sinais de mercado ORDI

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.30M
$10.02 M
$10.32 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.07M
Compras ativas de 3 dias
$2.24 M
Vendas ativas de 3 dias
$2.30 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.37M
Compras ativas de 7 dias
$7.98 M
Vendas ativas de 7 dias
$8.35 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de ORDI

Entrada líquidaPreço de ORDIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.08 M3.39
2026-08-12$0.04 M3.47
2026-08-11-$0.34 M3.39
2026-08-10-$0.21 M3.51
2026-08-09-$0.16 M3.46

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie ORDI (ORDI) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ORDI.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ORDI/USDT
$3.418
$3.418$3.418
-1.35%
20.34K (USDT)
ORDI/USDC
$3.416
$3.416$3.416
-1.38%
15.84K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ORDI
ORDI
USD
USD

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