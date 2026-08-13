Análise técnica de ORDI (ORDI) hoje A página de Análise de ORDI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ORDI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ORDI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ORDI (ORDI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $3.418 -- +1.15% -2.93% -27.08%

Indicadores técnicos de ORDI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ORDI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 10 Neutro 0 Compra 16 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 0 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 0 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 3.4186 3.4173 R2 3.4173 3.4165 R1 3.4166 3.416 PP 3.4153 3.4153 S1 3.4146 3.4145 S2 3.4133 3.414 S3 3.4126 3.4133

Sinais de mercado ORDI Volume líquido atual de ordens em aberto -0.30M $10.02 M $10.32 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.07M Compras ativas de 3 dias $2.24 M Vendas ativas de 3 dias $2.30 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.37M Compras ativas de 7 dias $7.98 M Vendas ativas de 7 dias $8.35 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de ORDI Entrada líquida Preço de ORDIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.08 M 3.39 2026-08-12 $0.04 M 3.47 2026-08-11 -$0.34 M 3.39 2026-08-10 -$0.21 M 3.51 2026-08-09 -$0.16 M 3.46 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ORDI (ORDI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ORDI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ORDI / USDT $3.418 $3.418 $3.418 -1.35% 20.34K (USDT) Negociar ORDI / USDC $3.416 $3.416 $3.416 -1.38% 15.84K (USDT) Negociar