Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Orca, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Orca, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre ORCA

Informações sobre preços de ORCA

O que é ORCA

Site oficial do ORCA

Tokenomics de ORCA

Previsão de preço de ORCA

Histórico de preço de ORCA

Guia de compra de ORCA

Conversor de ORCA para moeda Fiat

Spot ORCA

Futuros USDT-M de ORCA

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Orca (ORCA) hoje

Análise técnica de Orca (ORCA) hoje

A página de Análise de Orca fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ORCA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Orca abaixo.

Variação de preço de Orca (ORCA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.0244---5.40%-9.90%-29.32%
Saiba mais sobre o preço de Orca

Indicadores técnicos de Orca

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Orca em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 6
Compra 13
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 1Compra 11
Indicadores técnicos:VendaVenda 5Neutro 5Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.0246
1.0243
R2
1.0243
1.0239
R1
1.0236
1.0237
PP
1.0233
1.0233
S1
1.0226
1.0229
S2
1.0223
1.0227
S3
1.0216
1.0223

Sinais de mercado Orca

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.15M
$1.61 M
$1.76 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.06 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Orca

Entrada líquidaPreço de ORCAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.03 M1.02
2026-08-12$0.06 M1.04
2026-08-11-$0.05 M1.04
2026-08-10$0.00 M1.06
2026-08-09-$0.11 M1.08

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Orca

Negocie Orca (ORCA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Orca.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ORCA/USDT
$1.0245
$1.0245$1.0245
-1.55%
55.79K (USDT)
ORCA/USDC
$1.0245
$1.0245$1.0245
-1.49%
52.54K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de ORCA para USD

Montante

ORCA
ORCA
USD
USD

1 ORCA = 1.0244 USD