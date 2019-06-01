Análise técnica de Harmony (ONE) hoje A página de Análise de Harmony fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ONE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Harmony abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Harmony (ONE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.000811 -- -33.58% -28.55% -64.88%

Indicadores técnicos de Harmony

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Harmony em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 10 Neutro 1 Compra 15 Médias móveis : Compra Venda 3 Neutro 0 Compra 11 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 1 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00084 0.000837 R2 0.000837 0.000836 R1 0.000836 0.000835 PP 0.000833 0.000833 S1 0.000832 0.000832 S2 0.000829 0.000831 S3 0.000828 0.000829

Sinais de mercado Harmony Volume líquido atual de ordens em aberto 0.22M $2.85 M $2.63 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.07M Compras ativas de 3 dias $2.75 M Vendas ativas de 3 dias $2.68 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.07M Compras ativas de 7 dias $2.91 M Vendas ativas de 7 dias $2.83 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Harmony Entrada líquida Preço de ONEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.11 M 0.00 2026-08-12 -$0.89 M 0.00 2026-08-11 -$0.02 M 0.00 2026-08-10 -$0.03 M 0.00 2026-08-09 -$0.05 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Harmony (ONE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Harmony. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ONE / USDT $0.0008174 $0.0008174 $0.0008174 +7.97% 1.04B (USDT) Negociar