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Análise técnica de Harmony (ONE) hoje

Análise técnica de Harmony (ONE) hoje

A página de Análise de Harmony fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ONE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Harmony abaixo.

Variação de preço de Harmony (ONE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.000811---33.58%-28.55%-64.88%
Saiba mais sobre o preço de Harmony

Indicadores técnicos de Harmony

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Harmony em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 10
Neutro 1
Compra 15
Médias móveis:CompraVenda 3Neutro 0Compra 11
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 1Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00084
0.000837
R2
0.000837
0.000836
R1
0.000836
0.000835
PP
0.000833
0.000833
S1
0.000832
0.000832
S2
0.000829
0.000831
S3
0.000828
0.000829

Sinais de mercado Harmony

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.22M
$2.85 M
$2.63 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.07M
Compras ativas de 3 dias
$2.75 M
Vendas ativas de 3 dias
$2.68 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.07M
Compras ativas de 7 dias
$2.91 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.83 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Harmony

Entrada líquidaPreço de ONEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.11 M0.00
2026-08-12-$0.89 M0.00
2026-08-11-$0.02 M0.00
2026-08-10-$0.03 M0.00
2026-08-09-$0.05 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ONE/USDT
$0.0008174
$0.0008174$0.0008174
+7.97%
1.04B (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

ONE
ONE
USD
USD

1 ONE = 0.000811 USD