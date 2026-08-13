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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre OKB, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre OKB, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de OKB (OKB) hoje

Análise técnica de OKB (OKB) hoje

A página de Análise de OKB fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OKB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de OKB abaixo.

Variação de preço de OKB (OKB)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$98.4--+14.61%+22.29%+15.59%
Saiba mais sobre o preço de OKB

Indicadores técnicos de OKB

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do OKB em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 1
Compra 12
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
98.3233
98.2966
R2
98.2966
98.2813
R1
98.2833
98.2719
PP
98.2566
98.2566
S1
98.2433
98.2413
S2
98.2166
98.2319
S3
98.2033
98.2166

Sinais de mercado OKB

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.58M
$2.51 M
$3.09 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.16 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.15 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.60 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.58 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de OKB

Entrada líquidaPreço de OKBUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.86 M98.63
2026-08-12$0.39 M95.36
2026-08-11$0.58 M94.63
2026-08-10-$0.51 M93.82
2026-08-09$0.55 M94.47

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
OKB/USDT
$98.4
$98.4$98.4
+3.19%
1.42K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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