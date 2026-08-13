Análise técnica de OKB (OKB) hoje A página de Análise de OKB fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OKB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de OKB abaixo. Cadastrar

Variação de preço de OKB (OKB) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $98.4 -- +14.61% +22.29% +15.59%

Indicadores técnicos de OKB

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do OKB em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 1 Compra 12 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 98.3233 98.2966 R2 98.2966 98.2813 R1 98.2833 98.2719 PP 98.2566 98.2566 S1 98.2433 98.2413 S2 98.2166 98.2319 S3 98.2033 98.2166

Sinais de mercado OKB Volume líquido atual de ordens em aberto -0.58M $2.51 M $3.09 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.16 M Vendas ativas de 3 dias $0.15 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $0.60 M Vendas ativas de 7 dias $0.58 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de OKB Entrada líquida Preço de OKBUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.86 M 98.63 2026-08-12 $0.39 M 95.36 2026-08-11 $0.58 M 94.63 2026-08-10 -$0.51 M 93.82 2026-08-09 $0.55 M 94.47 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie OKB (OKB) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o OKB. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h OKB / USDT $98.4 $98.4 $98.4 +3.19% 1.42K (USDT) Negociar