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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Origin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Origin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Origin (OGN) hoje

Análise técnica de Origin (OGN) hoje

A página de Análise de Origin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OGN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Origin abaixo.

Variação de preço de Origin (OGN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01604--+2.10%-1.66%-32.21%
Saiba mais sobre o preço de Origin

Indicadores técnicos de Origin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Origin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 13
Neutro 6
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 10Neutro 4Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01601
0.01601
R2
0.01601
0.016
R1
0.016
0.016
PP
0.016
0.016
S1
0.01599
0.01599
S2
0.01599
0.01599
S3
0.01598
0.01599

Sinais de mercado Origin

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.11M
$1.55 M
$1.65 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.03M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.05M
Compras ativas de 7 dias
$0.14 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.09 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Origin

Entrada líquidaPreço de OGNUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.02
2026-08-12$0.01 M0.02
2026-08-11-$0.01 M0.02
2026-08-10-$0.05 M0.02
2026-08-09-$0.09 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Origin.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
OGN/USDT
$0.01604
$0.01604$0.01604
-2.07%
3.14M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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