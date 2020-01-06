Análise técnica de Origin (OGN) hoje A página de Análise de Origin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OGN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Origin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Origin (OGN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01604 -- +2.10% -1.66% -32.21%

Indicadores técnicos de Origin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Origin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 13 Neutro 6 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 10 Neutro 4 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01601 0.01601 R2 0.01601 0.016 R1 0.016 0.016 PP 0.016 0.016 S1 0.01599 0.01599 S2 0.01599 0.01599 S3 0.01598 0.01599

Sinais de mercado Origin Volume líquido atual de ordens em aberto -0.11M $1.55 M $1.65 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.03M Compras ativas de 3 dias $0.04 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.05M Compras ativas de 7 dias $0.14 M Vendas ativas de 7 dias $0.09 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Origin Entrada líquida Preço de OGNUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.02 2026-08-12 $0.01 M 0.02 2026-08-11 -$0.01 M 0.02 2026-08-10 -$0.05 M 0.02 2026-08-09 -$0.09 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Origin (OGN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Origin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h OGN / USDT $0.01604 $0.01604 $0.01604 -2.07% 3.14M (USDT) Negociar