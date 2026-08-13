Análise técnica de Numbers Protocol (NUM) hoje A página de Análise de Numbers Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NUM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Numbers Protocol abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Numbers Protocol (NUM) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.002075 -- -7.82% -13.58% -51.02%

Fluxo de capital de Numbers Protocol Entrada líquida Preço de NUMUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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