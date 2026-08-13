Análise técnica de Non-Playable Coin (NPC) hoje A página de Análise de Non-Playable Coin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NPC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Non-Playable Coin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Non-Playable Coin (NPC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.005294 -- -8.82% -15.52% -33.76%

Indicadores técnicos de Non-Playable Coin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Non-Playable Coin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 1 Compra 17 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.005328 0.005323 R2 0.005323 0.00532 R1 0.00532 0.005318 PP 0.005315 0.005315 S1 0.005312 0.005312 S2 0.005307 0.00531 S3 0.005304 0.005307

Sinais de mercado Non-Playable Coin Volume líquido atual de ordens em aberto -0.01M $0.05 M $0.06 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.00 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.00 M Vendas ativas de 7 dias $0.00 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Non-Playable Coin Entrada líquida Preço de NPCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 -$0.01 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Non-Playable Coin (NPC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Non-Playable Coin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h NPC / USDT $0.005294 $0.005294 $0.005294 -0.65% 13.91M (USDT) Negociar NPC / USDC $0.005287 $0.005287 $0.005287 -0.63% 9.34M (USDT) Negociar