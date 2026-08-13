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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Non-Playable Coin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Non-Playable Coin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Non-Playable Coin (NPC) hoje

Análise técnica de Non-Playable Coin (NPC) hoje

A página de Análise de Non-Playable Coin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NPC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Non-Playable Coin abaixo.

Variação de preço de Non-Playable Coin (NPC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.005294---8.82%-15.52%-33.76%
Saiba mais sobre o preço de Non-Playable Coin

Indicadores técnicos de Non-Playable Coin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Non-Playable Coin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 1
Compra 17
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.005328
0.005323
R2
0.005323
0.00532
R1
0.00532
0.005318
PP
0.005315
0.005315
S1
0.005312
0.005312
S2
0.005307
0.00531
S3
0.005304
0.005307

Sinais de mercado Non-Playable Coin

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.01M
$0.05 M
$0.06 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.00 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Non-Playable Coin

Entrada líquidaPreço de NPCUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12-$0.01 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01
2026-08-10$0.00 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Non-Playable Coin

Negocie Non-Playable Coin (NPC) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Non-Playable Coin.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NPC/USDT
$0.005294
$0.005294$0.005294
-0.65%
13.91M (USDT)
NPC/USDC
$0.005287
$0.005287$0.005287
-0.63%
9.34M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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NPC
NPC
USD
USD

1 NPC = 0.005294 USD