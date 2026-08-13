Análise técnica de Nosana (NOS) hoje A página de Análise de Nosana fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NOS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Nosana abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Nosana (NOS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.25282 -- -4.21% -4.11% -29.40%

Fluxo de capital de Nosana Entrada líquida Preço de NOSUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.25 2026-08-12 $0.00 M 0.25 2026-08-11 $0.00 M 0.26 2026-08-10 $0.00 M 0.26 2026-08-09 $0.00 M 0.26 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Nosana (NOS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Nosana. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h NOS / USDT $0.25282 $0.25282 $0.25282 -0.26% 346.98K (USDT) Negociar