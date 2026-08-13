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Análise técnica de Numeraire (NMR) hoje

Análise técnica de Numeraire (NMR) hoje

A página de Análise de Numeraire fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NMR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Numeraire abaixo.

Variação de preço de Numeraire (NMR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$8.336---3.28%-14.50%-7.82%
Saiba mais sobre o preço de Numeraire

Indicadores técnicos de Numeraire

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Numeraire em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 3
Compra 8
Médias móveis:VendaVenda 9Neutro 0Compra 5
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 3Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
8.3303
8.3296
R2
8.3296
8.3292
R1
8.3293
8.329
PP
8.3286
8.3286
S1
8.3283
8.3282
S2
8.3276
8.328
S3
8.3273
8.3276

Sinais de mercado Numeraire

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.43M
$7.52 M
$7.94 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.06 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Numeraire

Entrada líquidaPreço de NMRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M8.32
2026-08-12$0.00 M8.41
2026-08-11-$0.02 M8.35
2026-08-10$0.04 M8.43
2026-08-09-$0.01 M8.46

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NMR/USDT
$8.338
$8.338$8.338
-0.77%
7.03K (USDT)
NMR/USDC
$8.343
$8.343$8.343
-0.50%
6.49K (USDT)
NMR/ETH
$0.004441
$0.004441$0.004441
-0.06%
588.75 (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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NMR
USD
USD

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