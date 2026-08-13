Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre AINFT, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre AINFT, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre NFT

Informações sobre preços de NFT

O que é NFT

Whitepaper de NFT

Site oficial do NFT

Tokenomics de NFT

Previsão de preço de NFT

Histórico de preço de NFT

Guia de compra de NFT

Conversor de NFT para moeda Fiat

Spot NFT

Futuros USDT-M de NFT

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de AINFT (NFT) hoje

Análise técnica de AINFT (NFT) hoje

A página de Análise de AINFT fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NFT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de AINFT abaixo.

Variação de preço de AINFT (NFT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0000002785--+1.71%+3.07%-4.53%
Saiba mais sobre o preço de AINFT

Fluxo de capital de AINFT

Entrada líquidaPreço de NFTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12-$0.03 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10$0.02 M0.00
2026-08-09-$0.02 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre AINFT

Negocie AINFT (NFT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o AINFT.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NFT/USDT
$0.0000002785
$0.0000002785$0.0000002785
-0.77%
185.18B (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de NFT para USD

Montante

NFT
NFT
USD
USD

1 NFT = 0.000000 USD