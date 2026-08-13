Análise técnica de AINFT (NFT) hoje A página de Análise de AINFT fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NFT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de AINFT abaixo. Cadastrar

Variação de preço de AINFT (NFT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0000002785 -- +1.71% +3.07% -4.53%

Fluxo de capital de AINFT Entrada líquida Preço de NFTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 -$0.03 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.02 M 0.00 2026-08-09 -$0.02 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie AINFT (NFT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o AINFT. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h NFT / USDT $0.0000002785 $0.0000002785 $0.0000002785 -0.77% 185.18B (USDT) Negociar