APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent.

Nome da criptoNFT

ClassificaçãoNo.136

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante999,990,000,000,000

Fornecimento máximo999,990,000,000,000

Fornecimento total999,990,000,000,000

Taxa circulante1%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.00000764,2021-09-05

Menor preço0.000000288884040432,2023-06-10

Blockchain públicaTRX

