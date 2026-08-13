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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre NEAR, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre NEAR, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de NEAR (NEAR) hoje

Análise técnica de NEAR (NEAR) hoje

A página de Análise de NEAR fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NEAR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de NEAR abaixo.

Variação de preço de NEAR (NEAR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.6237---4.19%-14.22%+3.26%
Saiba mais sobre o preço de NEAR

Indicadores técnicos de NEAR

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do NEAR em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 3
Compra 6
Médias móveis:VendaVenda 9Neutro 2Compra 3
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.6266
1.6263
R2
1.6263
1.6259
R1
1.6256
1.6257
PP
1.6253
1.6253
S1
1.6246
1.6249
S2
1.6243
1.6247
S3
1.6236
1.6243

Sinais de mercado NEAR

Volume líquido atual de ordens em aberto
-3.08M
$50.03 M
$53.11 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.33M
Compras ativas de 3 dias
$17.24 M
Vendas ativas de 3 dias
$17.57 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.24M
Compras ativas de 7 dias
$41.90 M
Vendas ativas de 7 dias
$42.13 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de NEAR

Entrada líquidaPreço de NEARUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.09 M1.63
2026-08-12-$0.91 M1.63
2026-08-11-$3.88 M1.55
2026-08-10-$3.37 M1.62
2026-08-09-$1.32 M1.64

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie NEAR (NEAR) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NEAR/USDT
$1.6237
$1.6237$1.6237
-0.33%
754.70K (USDT)
NEAR/USDC
$1.6219
$1.6219$1.6219
-0.33%
21.14K (USDT)
NEAR/USD1
$1.6224
$1.6224$1.6224
-0.53%
33.30K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

NEAR
NEAR
USD
USD

1 NEAR = 1.6237 USD