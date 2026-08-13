Análise técnica de NEAR (NEAR) hoje A página de Análise de NEAR fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NEAR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de NEAR abaixo. Cadastrar

Variação de preço de NEAR (NEAR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.6237 -- -4.19% -14.22% +3.26%

Indicadores técnicos de NEAR

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do NEAR em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 3 Compra 6 Médias móveis : Venda Venda 9 Neutro 2 Compra 3 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 1.6266 1.6263 R2 1.6263 1.6259 R1 1.6256 1.6257 PP 1.6253 1.6253 S1 1.6246 1.6249 S2 1.6243 1.6247 S3 1.6236 1.6243

Sinais de mercado NEAR Volume líquido atual de ordens em aberto -3.08M $50.03 M $53.11 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.33M Compras ativas de 3 dias $17.24 M Vendas ativas de 3 dias $17.57 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.24M Compras ativas de 7 dias $41.90 M Vendas ativas de 7 dias $42.13 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de NEAR Entrada líquida Preço de NEARUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.09 M 1.63 2026-08-12 -$0.91 M 1.63 2026-08-11 -$3.88 M 1.55 2026-08-10 -$3.37 M 1.62 2026-08-09 -$1.32 M 1.64 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie NEAR (NEAR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o NEAR. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h NEAR / USDT $1.6237 $1.6237 $1.6237 -0.33% 754.70K (USDT) Negociar NEAR / USDC $1.6219 $1.6219 $1.6219 -0.33% 21.14K (USDT) Negociar NEAR / USD1 $1.6224 $1.6224 $1.6224 -0.53% 33.30K (USDT) Negociar