Mais sobre MOVR
Informações sobre preços de MOVR
O que é MOVR
Whitepaper de MOVR
Site oficial do MOVR
Tokenomics de MOVR
Previsão de preço de MOVR
Histórico de preço de MOVR
Guia de compra de MOVR
Conversor de MOVR para moeda Fiat
Spot MOVR
Futuros USDT-M de MOVR
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de Moonriver (MOVR) hoje
Variação de preço de Moonriver (MOVR)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.826
|--
|-27.87%
|-34.71%
|-68.25%
Indicadores técnicos de Moonriver
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Moonriver em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Venda forte
|Venda 13
|Neutro 1
|Compra 0
|Indicadores técnicos:
|Compra
|Venda 4
|Neutro 2
|Compra 6
Sinais de mercado Moonriver
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Moonriver
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.01 M
|0.84
|2026-08-12
|-$0.31 M
|0.89
|2026-08-11
|-$0.27 M
|0.97
|2026-08-10
|-$0.01 M
|1.16
|2026-08-09
|$0.00 M
|1.18
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre Moonriver
Negocie Moonriver (MOVR) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Moonriver.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.