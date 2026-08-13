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Análise técnica de Moonriver (MOVR) hoje

Análise técnica de Moonriver (MOVR) hoje

A página de Análise de Moonriver fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MOVR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Moonriver abaixo.

Variação de preço de Moonriver (MOVR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.826---27.87%-34.71%-68.25%
Saiba mais sobre o preço de Moonriver

Indicadores técnicos de Moonriver

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Moonriver em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 3
Compra 6
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 1Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 2Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.8256
0.8253
R2
0.8253
0.8249
R1
0.8246
0.8247
PP
0.8243
0.8243
S1
0.8236
0.8239
S2
0.8233
0.8237
S3
0.8226
0.8233

Sinais de mercado Moonriver

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.43M
$8.61 M
$9.04 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.04M
Compras ativas de 3 dias
$0.97 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.93 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.06M
Compras ativas de 7 dias
$1.17 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.11 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Moonriver

Entrada líquidaPreço de MOVRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.84
2026-08-12-$0.31 M0.89
2026-08-11-$0.27 M0.97
2026-08-10-$0.01 M1.16
2026-08-09$0.00 M1.18

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MOVR/USDT
$0.825
$0.825$0.825
-7.30%
140.19K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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