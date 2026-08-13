Análise técnica de Moonriver (MOVR) hoje A página de Análise de Moonriver fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MOVR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Moonriver abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Moonriver (MOVR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.826 -- -27.87% -34.71% -68.25%

Indicadores técnicos de Moonriver

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Moonriver em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 3 Compra 6 Médias móveis : Venda forte Venda 13 Neutro 1 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 2 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.8256 0.8253 R2 0.8253 0.8249 R1 0.8246 0.8247 PP 0.8243 0.8243 S1 0.8236 0.8239 S2 0.8233 0.8237 S3 0.8226 0.8233

Sinais de mercado Moonriver Volume líquido atual de ordens em aberto -0.43M $8.61 M $9.04 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.04M Compras ativas de 3 dias $0.97 M Vendas ativas de 3 dias $0.93 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.06M Compras ativas de 7 dias $1.17 M Vendas ativas de 7 dias $1.11 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Moonriver Entrada líquida Preço de MOVRUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.84 2026-08-12 -$0.31 M 0.89 2026-08-11 -$0.27 M 0.97 2026-08-10 -$0.01 M 1.16 2026-08-09 $0.00 M 1.18 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Moonriver (MOVR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Moonriver. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MOVR / USDT $0.825 $0.825 $0.825 -7.30% 140.19K (USDT) Negociar