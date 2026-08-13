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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Mantle, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Mantle, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Mantle (MNT) hoje

Análise técnica de Mantle (MNT) hoje

A página de Análise de Mantle fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MNT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Mantle abaixo.

Variação de preço de Mantle (MNT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.4597--+13.17%+9.60%-33.87%
Saiba mais sobre o preço de Mantle

Indicadores técnicos de Mantle

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Mantle em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 5
Compra 5
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 0Compra 1
Indicadores técnicos:NeutroVenda 3Neutro 5Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.4597
0.4596
R2
0.4596
0.4594
R1
0.4593
0.4593
PP
0.4592
0.4592
S1
0.4589
0.459
S2
0.4588
0.4589
S3
0.4585
0.4588

Sinais de mercado Mantle

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.37M
$2.45 M
$2.82 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.60 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.61 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$1.04 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.04 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Mantle

Entrada líquidaPreço de MNTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.07 M0.46
2026-08-12$0.49 M0.44
2026-08-11-$0.08 M0.44
2026-08-10$0.14 M0.43
2026-08-09$0.15 M0.43

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MNT/USDT
$0.46
$0.46$0.46
+5.40%
480.08K (USDT)
MNT/USDC
$0.4594
$0.4594$0.4594
+5.39%
130.01K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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