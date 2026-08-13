Análise técnica de Mantle (MNT) hoje A página de Análise de Mantle fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MNT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Mantle abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Mantle (MNT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.4597 -- +13.17% +9.60% -33.87%

Indicadores técnicos de Mantle

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Mantle em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 5 Compra 5 Médias móveis : Venda forte Venda 13 Neutro 0 Compra 1 Indicadores técnicos : Neutro Venda 3 Neutro 5 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.4597 0.4596 R2 0.4596 0.4594 R1 0.4593 0.4593 PP 0.4592 0.4592 S1 0.4589 0.459 S2 0.4588 0.4589 S3 0.4585 0.4588

Sinais de mercado Mantle Volume líquido atual de ordens em aberto -0.37M $2.45 M $2.82 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.60 M Vendas ativas de 3 dias $0.61 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $1.04 M Vendas ativas de 7 dias $1.04 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Mantle Entrada líquida Preço de MNTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.07 M 0.46 2026-08-12 $0.49 M 0.44 2026-08-11 -$0.08 M 0.44 2026-08-10 $0.14 M 0.43 2026-08-09 $0.15 M 0.43 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Mantle (MNT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Mantle. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MNT / USDT $0.46 $0.46 $0.46 +5.40% 480.08K (USDT) Negociar MNT / USDC $0.4594 $0.4594 $0.4594 +5.39% 130.01K (USDT) Negociar