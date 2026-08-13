Análise técnica de Mina Protocol (MINA) hoje A página de Análise de Mina Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MINA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Mina Protocol abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Mina Protocol (MINA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03774 -- -7.25% -11.46% -42.33%

Indicadores técnicos de Mina Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Mina Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 21 Neutro 2 Compra 3 Médias móveis : Venda forte Venda 13 Neutro 1 Compra 0 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03771 0.0377 R2 0.0377 0.0377 R1 0.0377 0.0377 PP 0.03769 0.03769 S1 0.03769 0.03769 S2 0.03768 0.03769 S3 0.03768 0.03768

Sinais de mercado Mina Protocol Volume líquido atual de ordens em aberto -0.02M $4.53 M $4.55 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.08 M Vendas ativas de 3 dias $0.08 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.15 M Vendas ativas de 7 dias $0.16 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Mina Protocol Entrada líquida Preço de MINAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.04 2026-08-12 -$0.05 M 0.04 2026-08-11 -$0.02 M 0.04 2026-08-10 -$0.02 M 0.04 2026-08-09 -$0.03 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Mina Protocol (MINA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Mina Protocol. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MINA / USDT $0.03775 $0.03775 $0.03775 -1.59% 1.74M (USDT) Negociar