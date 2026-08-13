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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Mina Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Mina Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Mina Protocol (MINA) hoje

Análise técnica de Mina Protocol (MINA) hoje

A página de Análise de Mina Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MINA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Mina Protocol abaixo.

Variação de preço de Mina Protocol (MINA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03774---7.25%-11.46%-42.33%
Saiba mais sobre o preço de Mina Protocol

Indicadores técnicos de Mina Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Mina Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 21
Neutro 2
Compra 3
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 1Compra 0
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03771
0.0377
R2
0.0377
0.0377
R1
0.0377
0.0377
PP
0.03769
0.03769
S1
0.03769
0.03769
S2
0.03768
0.03769
S3
0.03768
0.03768

Sinais de mercado Mina Protocol

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.02M
$4.53 M
$4.55 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.08 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.15 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.16 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Mina Protocol

Entrada líquidaPreço de MINAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.04
2026-08-12-$0.05 M0.04
2026-08-11-$0.02 M0.04
2026-08-10-$0.02 M0.04
2026-08-09-$0.03 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MINA/USDT
$0.03775
$0.03775$0.03775
-1.59%
1.74M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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MINA
USD
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