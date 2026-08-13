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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Maverick Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Maverick Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Maverick Protocol (MAV) hoje

Análise técnica de Maverick Protocol (MAV) hoje

A página de Análise de Maverick Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MAV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Maverick Protocol abaixo.

Variação de preço de Maverick Protocol (MAV)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.008594--+6.69%-5.94%-44.99%
Saiba mais sobre o preço de Maverick Protocol

Indicadores técnicos de Maverick Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Maverick Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 6
Compra 10
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 2Compra 8
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00862
0.00861
R2
0.00861
0.0086
R1
0.0086
0.00859
PP
0.00859
0.00859
S1
0.00858
0.00858
S2
0.00857
0.00857
S3
0.00856
0.00857

Sinais de mercado Maverick Protocol

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.92M
$13.00 M
$13.91 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.83 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.81 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.04M
Compras ativas de 7 dias
$1.35 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.31 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Maverick Protocol

Entrada líquidaPreço de MAVUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.01
2026-08-12-$0.10 M0.01
2026-08-11-$0.11 M0.01
2026-08-10-$0.03 M0.01
2026-08-09$0.01 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MAV/USDT
$0.008594
$0.008594$0.008594
+1.26%
7.75M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

MAV
MAV
USD
USD

1 MAV = 0.008594 USD