Análise técnica de Maverick Protocol (MAV) hoje A página de Análise de Maverick Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MAV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Maverick Protocol abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Maverick Protocol (MAV) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.008594 -- +6.69% -5.94% -44.99%

Indicadores técnicos de Maverick Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Maverick Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 6 Compra 10 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 2 Compra 8 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00862 0.00861 R2 0.00861 0.0086 R1 0.0086 0.00859 PP 0.00859 0.00859 S1 0.00858 0.00858 S2 0.00857 0.00857 S3 0.00856 0.00857

Sinais de mercado Maverick Protocol Volume líquido atual de ordens em aberto -0.92M $13.00 M $13.91 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.02M Compras ativas de 3 dias $0.83 M Vendas ativas de 3 dias $0.81 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.04M Compras ativas de 7 dias $1.35 M Vendas ativas de 7 dias $1.31 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Maverick Protocol Entrada líquida Preço de MAVUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.01 2026-08-12 -$0.10 M 0.01 2026-08-11 -$0.11 M 0.01 2026-08-10 -$0.03 M 0.01 2026-08-09 $0.01 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Maverick Protocol (MAV) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Maverick Protocol. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MAV / USDT $0.008594 $0.008594 $0.008594 +1.26% 7.75M (USDT) Negociar