Análise técnica de MATH (MATH) hoje A página de Análise de MATH fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MATH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MATH abaixo. Cadastrar

Variação de preço de MATH (MATH) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02067 -- -7.44% -5.36% -36.09%

Fluxo de capital de MATH Entrada líquida Preço de MATHUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 $0.01 M 0.02 2026-08-10 $0.01 M 0.02 2026-08-09 $0.00 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie MATH (MATH) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MATH. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MATH / USDT $0.02074 $0.02074 $0.02074 -2.58% 2.66M (USDT) Negociar