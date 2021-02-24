Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Mask Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Mask Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre MASK

Informações sobre preços de MASK

O que é MASK

Whitepaper de MASK

Site oficial do MASK

Tokenomics de MASK

Previsão de preço de MASK

Histórico de preço de MASK

Guia de compra de MASK

Conversor de MASK para moeda Fiat

Spot MASK

Futuros USDT-M de MASK

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Mask Network (MASK) hoje

Análise técnica de Mask Network (MASK) hoje

A página de Análise de Mask Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MASK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Mask Network abaixo.

Variação de preço de Mask Network (MASK)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.3486---1.64%-10.99%-32.10%
Saiba mais sobre o preço de Mask Network

Indicadores técnicos de Mask Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Mask Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 19
Neutro 4
Compra 3
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 1Compra 0
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 3Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.3484
0.3484
R2
0.3484
0.3483
R1
0.3483
0.3483
PP
0.3483
0.3483
S1
0.3482
0.3482
S2
0.3482
0.3482
S3
0.3481
0.3482

Sinais de mercado Mask Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.18M
$1.04 M
$1.21 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.09 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Mask Network

Entrada líquidaPreço de MASKUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.35
2026-08-12$0.05 M0.36
2026-08-11$0.00 M0.35
2026-08-10-$0.03 M0.37
2026-08-09-$0.02 M0.37

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Mask Network

Negocie Mask Network (MASK) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Mask Network.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MASK/USDT
$0.3486
$0.3486$0.3486
-2.84%
154.46K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de MASK para USD

Montante

MASK
MASK
USD
USD

1 MASK = 0.3486 USD