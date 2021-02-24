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Análise técnica de Mask Network (MASK) hoje
Variação de preço de Mask Network (MASK)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.3486
|--
|-1.64%
|-10.99%
|-32.10%
Indicadores técnicos de Mask Network
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Mask Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Venda forte
|Venda 13
|Neutro 1
|Compra 0
|Indicadores técnicos:
|Venda
|Venda 6
|Neutro 3
|Compra 3
Sinais de mercado Mask Network
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Mask Network
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|-$0.01 M
|0.35
|2026-08-12
|$0.05 M
|0.36
|2026-08-11
|$0.00 M
|0.35
|2026-08-10
|-$0.03 M
|0.37
|2026-08-09
|-$0.02 M
|0.37
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.