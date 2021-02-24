Análise técnica de Mask Network (MASK) hoje A página de Análise de Mask Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MASK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Mask Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Mask Network (MASK) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.3486 -- -1.64% -10.99% -32.10%

Indicadores técnicos de Mask Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Mask Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 19 Neutro 4 Compra 3 Médias móveis : Venda forte Venda 13 Neutro 1 Compra 0 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 3 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.3484 0.3484 R2 0.3484 0.3483 R1 0.3483 0.3483 PP 0.3483 0.3483 S1 0.3482 0.3482 S2 0.3482 0.3482 S3 0.3481 0.3482

Sinais de mercado Mask Network Volume líquido atual de ordens em aberto -0.18M $1.04 M $1.21 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.08 M Vendas ativas de 7 dias $0.09 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Mask Network Entrada líquida Preço de MASKUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.35 2026-08-12 $0.05 M 0.36 2026-08-11 $0.00 M 0.35 2026-08-10 -$0.03 M 0.37 2026-08-09 -$0.02 M 0.37 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Mask Network (MASK) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Mask Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MASK / USDT $0.3486 $0.3486 $0.3486 -2.84% 154.46K (USDT) Negociar