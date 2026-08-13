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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Manta Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Manta Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Manta Network (MANTA) hoje

Análise técnica de Manta Network (MANTA) hoje

A página de Análise de Manta Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MANTA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Manta Network abaixo.

Variação de preço de Manta Network (MANTA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.05675---1.63%-2.90%-35.49%
Saiba mais sobre o preço de Manta Network

Indicadores técnicos de Manta Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Manta Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 2
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.05674
0.05674
R2
0.05674
0.05673
R1
0.05673
0.05673
PP
0.05673
0.05673
S1
0.05672
0.05672
S2
0.05672
0.05672
S3
0.05671
0.05672

Sinais de mercado Manta Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.58M
$6.53 M
$7.11 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.08 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.25 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.25 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Manta Network

Entrada líquidaPreço de MANTAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.06
2026-08-12-$0.03 M0.06
2026-08-11-$0.03 M0.06
2026-08-10-$0.03 M0.06
2026-08-09-$0.03 M0.06

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Manta Network (MANTA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Manta Network.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MANTA/USDT
$0.05675
$0.05675$0.05675
-0.89%
972.60K (USDT)
MANTA/USDC
$0.0567
$0.0567$0.0567
-0.89%
967.43K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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MANTA
USD
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