Análise técnica de Manta Network (MANTA) hoje A página de Análise de Manta Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MANTA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Manta Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Manta Network (MANTA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.05675 -- -1.63% -2.90% -35.49%

Indicadores técnicos de Manta Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Manta Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 2 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.05674 0.05674 R2 0.05674 0.05673 R1 0.05673 0.05673 PP 0.05673 0.05673 S1 0.05672 0.05672 S2 0.05672 0.05672 S3 0.05671 0.05672

Sinais de mercado Manta Network Volume líquido atual de ordens em aberto -0.58M $6.53 M $7.11 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.08 M Vendas ativas de 3 dias $0.08 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.25 M Vendas ativas de 7 dias $0.25 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Manta Network Entrada líquida Preço de MANTAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.06 2026-08-12 -$0.03 M 0.06 2026-08-11 -$0.03 M 0.06 2026-08-10 -$0.03 M 0.06 2026-08-09 -$0.03 M 0.06 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Manta Network (MANTA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Manta Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MANTA / USDT $0.05675 $0.05675 $0.05675 -0.89% 972.60K (USDT) Negociar MANTA / USDC $0.0567 $0.0567 $0.0567 -0.89% 967.43K (USDT) Negociar