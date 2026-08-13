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Análise técnica de MAGIC (MAGIC) hoje

Análise técnica de MAGIC (MAGIC) hoje

A página de Análise de MAGIC fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MAGIC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MAGIC abaixo.

Variação de preço de MAGIC (MAGIC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03913---3.70%-5.67%-44.24%
Saiba mais sobre o preço de MAGIC

Indicadores técnicos de MAGIC

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MAGIC em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 4
Compra 6
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03912
0.03912
R2
0.03912
0.03911
R1
0.03911
0.03911
PP
0.03911
0.03911
S1
0.0391
0.0391
S2
0.0391
0.0391
S3
0.03909
0.0391

Sinais de mercado MAGIC

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.38M
$8.45 M
$8.83 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.08 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.27 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.25 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de MAGIC

Entrada líquidaPreço de MAGICUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.04
2026-08-12-$0.01 M0.04
2026-08-11-$0.03 M0.04
2026-08-10-$0.04 M0.04
2026-08-09-$0.02 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MAGIC/USDT
$0.03913
$0.03913$0.03913
-2.32%
1.44M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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