Análise técnica de MAGIC (MAGIC) hoje A página de Análise de MAGIC fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MAGIC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MAGIC abaixo. Cadastrar

Variação de preço de MAGIC (MAGIC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03913 -- -3.70% -5.67% -44.24%

Indicadores técnicos de MAGIC

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MAGIC em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 4 Compra 6 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03912 0.03912 R2 0.03912 0.03911 R1 0.03911 0.03911 PP 0.03911 0.03911 S1 0.0391 0.0391 S2 0.0391 0.0391 S3 0.03909 0.0391

Sinais de mercado MAGIC Volume líquido atual de ordens em aberto -0.38M $8.45 M $8.83 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.06 M Vendas ativas de 3 dias $0.08 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $0.27 M Vendas ativas de 7 dias $0.25 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de MAGIC Entrada líquida Preço de MAGICUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.04 2026-08-12 -$0.01 M 0.04 2026-08-11 -$0.03 M 0.04 2026-08-10 -$0.04 M 0.04 2026-08-09 -$0.02 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie MAGIC (MAGIC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MAGIC. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MAGIC / USDT $0.03913 $0.03913 $0.03913 -2.32% 1.44M (USDT) Negociar