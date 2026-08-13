Análise técnica de Terra Classic (LUNC) hoje A página de Análise de Terra Classic fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LUNC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Terra Classic abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Terra Classic (LUNC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00004895 -- -1.83% -15.61% -37.96%

Indicadores técnicos de Terra Classic

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Terra Classic em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 5 Compra 6 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 1 Compra 3 Indicadores técnicos : Venda Venda 5 Neutro 4 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00004883 0.00004883 R2 0.00004883 0.00004883 R1 0.00004883 0.00004883 PP 0.00004883 0.00004883 S1 0.00004883 0.00004883 S2 0.00004883 0.00004883 S3 0.00004883 0.00004883

Sinais de mercado Terra Classic Volume líquido atual de ordens em aberto -13.65M $6.92 M $20.57 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.08M Compras ativas de 3 dias $3.43 M Vendas ativas de 3 dias $3.51 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.06M Compras ativas de 7 dias $4.72 M Vendas ativas de 7 dias $4.79 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Terra Classic Entrada líquida Preço de LUNCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.07 M 0.00 2026-08-12 -$0.14 M 0.00 2026-08-11 $0.58 M 0.00 2026-08-10 -$0.03 M 0.00 2026-08-09 -$0.04 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Terra Classic (LUNC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Terra Classic. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h LUNC / USDT $0.00004891 $0.00004891 $0.00004891 -1.05% 2.96B (USDT) Negociar LUNC / USDC $0.0000489 $0.0000489 $0.0000489 -1.09% 524.49M (USDT) Negociar