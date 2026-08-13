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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Terra Classic, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Terra Classic, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Terra Classic (LUNC) hoje

Análise técnica de Terra Classic (LUNC) hoje

A página de Análise de Terra Classic fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LUNC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Terra Classic abaixo.

Variação de preço de Terra Classic (LUNC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.00004895---1.83%-15.61%-37.96%
Saiba mais sobre o preço de Terra Classic

Indicadores técnicos de Terra Classic

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Terra Classic em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 5
Compra 6
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 1Compra 3
Indicadores técnicos:VendaVenda 5Neutro 4Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00004883
0.00004883
R2
0.00004883
0.00004883
R1
0.00004883
0.00004883
PP
0.00004883
0.00004883
S1
0.00004883
0.00004883
S2
0.00004883
0.00004883
S3
0.00004883
0.00004883

Sinais de mercado Terra Classic

Volume líquido atual de ordens em aberto
-13.65M
$6.92 M
$20.57 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.08M
Compras ativas de 3 dias
$3.43 M
Vendas ativas de 3 dias
$3.51 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.06M
Compras ativas de 7 dias
$4.72 M
Vendas ativas de 7 dias
$4.79 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Terra Classic

Entrada líquidaPreço de LUNCUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.07 M0.00
2026-08-12-$0.14 M0.00
2026-08-11$0.58 M0.00
2026-08-10-$0.03 M0.00
2026-08-09-$0.04 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
LUNC/USDT
$0.00004891
$0.00004891$0.00004891
-1.05%
2.96B (USDT)
LUNC/USDC
$0.0000489
$0.0000489$0.0000489
-1.09%
524.49M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

LUNC
LUNC
USD
USD

1 LUNC = 0.00004895 USD