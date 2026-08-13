Preço de ADLUNAM INC hoje

O preço ao vivo de ADLUNAM INC (LUNAM) hoje é R$ 0.00022678, com uma variação de 0.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LUNAM para BRL é de R$ 0.00022678 por LUNAM.

ADLUNAM INC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- LUNAM. Nas últimas 24 horas, LUNAM foi negociado entre R$ 0.00022183 (mínimo) e R$ 0.00022965 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, LUNAM movimentou-se +0.08% na última hora e -0.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 9.38K.

Informações de mercado de ADLUNAM INC (LUNAM)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 9.38KR$ 9.38K R$ 9.38K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 226.78KR$ 226.78K R$ 226.78K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de ADLUNAM INC é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 9.38K. A oferta em circulação de LUNAM é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 226.78K.