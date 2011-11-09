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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Litecoin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Litecoin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Litecoin (LTC) hoje

Análise técnica de Litecoin (LTC) hoje

A página de Análise de Litecoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LTC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Litecoin abaixo.

Variação de preço de Litecoin (LTC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$44.87---0.87%+3.57%-22.91%
Saiba mais sobre o preço de Litecoin

Indicadores técnicos de Litecoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Litecoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 3
Neutro 6
Compra 17
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:NeutroVenda 1Neutro 6Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
44.8433
44.8366
R2
44.8366
44.8328
R1
44.8333
44.8304
PP
44.8266
44.8266
S1
44.8233
44.8228
S2
44.8166
44.8204
S3
44.8133
44.8166

Sinais de mercado Litecoin

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.93M
$56.68 M
$55.75 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.46M
Compras ativas de 3 dias
$9.37 M
Vendas ativas de 3 dias
$9.83 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.59M
Compras ativas de 7 dias
$21.39 M
Vendas ativas de 7 dias
$20.80 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Litecoin

Entrada líquidaPreço de LTCUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.37 M44.85
2026-08-12$0.76 M45.09
2026-08-11$0.16 M45.04
2026-08-10-$1.26 M45.20
2026-08-09$1.02 M46.45

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Litecoin (LTC) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Litecoin.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
LTC/USDT
$44.87
$44.87$44.87
-0.50%
64.21K (USDT)
LTC/USDC
$44.82
$44.82$44.82
-0.67%
937.22 (USDT)
LTC/BTC
$0.0007075
$0.0007075$0.0007075
-0.42%
256.68 (USDT)
LTC/USD1
$44.85
$44.85$44.85
-0.57%
1.21K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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