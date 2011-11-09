Análise técnica de Litecoin (LTC) hoje A página de Análise de Litecoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LTC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Litecoin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Litecoin (LTC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $44.87 -- -0.87% +3.57% -22.91%

Indicadores técnicos de Litecoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Litecoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 3 Neutro 6 Compra 17 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 0 Compra 12 Indicadores técnicos : Neutro Venda 1 Neutro 6 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 44.8433 44.8366 R2 44.8366 44.8328 R1 44.8333 44.8304 PP 44.8266 44.8266 S1 44.8233 44.8228 S2 44.8166 44.8204 S3 44.8133 44.8166

Sinais de mercado Litecoin Volume líquido atual de ordens em aberto 0.93M $56.68 M $55.75 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.46M Compras ativas de 3 dias $9.37 M Vendas ativas de 3 dias $9.83 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.59M Compras ativas de 7 dias $21.39 M Vendas ativas de 7 dias $20.80 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Litecoin Entrada líquida Preço de LTCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.37 M 44.85 2026-08-12 $0.76 M 45.09 2026-08-11 $0.16 M 45.04 2026-08-10 -$1.26 M 45.20 2026-08-09 $1.02 M 46.45 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Litecoin (LTC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Litecoin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h LTC / USDT $44.87 $44.87 $44.87 -0.50% 64.21K (USDT) Negociar LTC / USDC $44.82 $44.82 $44.82 -0.67% 937.22 (USDT) Negociar LTC / BTC $0.0007075 $0.0007075 $0.0007075 -0.42% 256.68 (USDT) Negociar LTC / USD1 $44.85 $44.85 $44.85 -0.57% 1.21K (USDT) Negociar