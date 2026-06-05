Qual é o preço atual de Libra?

O preço em tempo real de Libra (LIBRA) é R$0.0263354618921956023000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Libra está posicionado no mercado?

Libra ocupa atualmente a posição de número #2569 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$6748110.27845855109000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de LIBRA?

A oferta circulante de LIBRA é de 256420654.35479 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Libra?

Nas últimas 24 horas, Libra teve uma variação de preço entre R$0.0242064024790433274000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0287419762497077727000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Libra está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Libra atingiu um máximo histórico de R$3.77384340228169263000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0052978104253955331000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de LIBRA hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Libra?

A movimentação atual do preço de -5.99% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.