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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Lido DAO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Lido DAO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Lido DAO (LDO) hoje

Análise técnica de Lido DAO (LDO) hoje

A página de Análise de Lido DAO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LDO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Lido DAO abaixo.

Variação de preço de Lido DAO (LDO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.2872---1.95%-8.69%-26.14%
Saiba mais sobre o preço de Lido DAO

Indicadores técnicos de Lido DAO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Lido DAO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 5
Compra 6
Médias móveis:Venda forteVenda 11Neutro 3Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 2Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.287
0.287
R2
0.287
0.2869
R1
0.2869
0.2869
PP
0.2869
0.2869
S1
0.2868
0.2868
S2
0.2868
0.2868
S3
0.2867
0.2868

Sinais de mercado Lido DAO

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.54M
$15.91 M
$16.44 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.26M
Compras ativas de 3 dias
$3.42 M
Vendas ativas de 3 dias
$3.68 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.07M
Compras ativas de 7 dias
$10.51 M
Vendas ativas de 7 dias
$10.58 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Lido DAO

Entrada líquidaPreço de LDOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.08 M0.29
2026-08-12-$0.18 M0.29
2026-08-11$0.00 M0.29
2026-08-10-$0.24 M0.29
2026-08-09-$0.01 M0.29

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
LDO/USDT
$0.287
$0.287$0.287
-1.81%
443.93K (USDT)
LDO/USDC
$0.2867
$0.2867$0.2867
-1.91%
187.95K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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