Análise técnica de Lido DAO (LDO) hoje A página de Análise de Lido DAO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LDO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Lido DAO abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Lido DAO (LDO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.2872 -- -1.95% -8.69% -26.14%

Indicadores técnicos de Lido DAO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Lido DAO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 5 Compra 6 Médias móveis : Venda forte Venda 11 Neutro 3 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 2 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.287 0.287 R2 0.287 0.2869 R1 0.2869 0.2869 PP 0.2869 0.2869 S1 0.2868 0.2868 S2 0.2868 0.2868 S3 0.2867 0.2868

Sinais de mercado Lido DAO Volume líquido atual de ordens em aberto -0.54M $15.91 M $16.44 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.26M Compras ativas de 3 dias $3.42 M Vendas ativas de 3 dias $3.68 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.07M Compras ativas de 7 dias $10.51 M Vendas ativas de 7 dias $10.58 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Lido DAO Entrada líquida Preço de LDOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.08 M 0.29 2026-08-12 -$0.18 M 0.29 2026-08-11 $0.00 M 0.29 2026-08-10 -$0.24 M 0.29 2026-08-09 -$0.01 M 0.29 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Lido DAO (LDO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Lido DAO. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h LDO / USDT $0.287 $0.287 $0.287 -1.81% 443.93K (USDT) Negociar LDO / USDC $0.2867 $0.2867 $0.2867 -1.91% 187.95K (USDT) Negociar