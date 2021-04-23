Análise técnica de KuCoin Token (KCS) hoje A página de Análise de KuCoin Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KCS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de KuCoin Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de KuCoin Token (KCS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $6.5747 -- -0.18% -2.73% -21.54%

Fluxo de capital de KuCoin Token Entrada líquida Preço de KCSUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 6.57 2026-08-12 $0.00 M 6.61 2026-08-11 $0.00 M 6.67 2026-08-10 $0.00 M 6.62 2026-08-09 $0.00 M 6.77 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie KuCoin Token (KCS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o KuCoin Token. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h KCS / USDT $6.5749 $6.5749 $6.5749 -0.53% 8.07K (USDT) Negociar