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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Kaia, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Kaia, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Kaia (KAIA) hoje

Análise técnica de Kaia (KAIA) hoje

A página de Análise de Kaia fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KAIA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Kaia abaixo.

Variação de preço de Kaia (KAIA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02613---3.87%-22.07%-45.14%
Saiba mais sobre o preço de Kaia

Indicadores técnicos de Kaia

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Kaia em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 8
Compra 8
Médias móveis:VendaVenda 8Neutro 2Compra 4
Indicadores técnicos:NeutroVenda 2Neutro 6Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02606
0.02604
R2
0.02604
0.02603
R1
0.02602
0.02602
PP
0.026
0.026
S1
0.02598
0.02599
S2
0.02596
0.02598
S3
0.02594
0.02596

Sinais de mercado Kaia

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.01M
$1.36 M
$1.35 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.06M
Compras ativas de 3 dias
$1.12 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.18 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.09M
Compras ativas de 7 dias
$1.37 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.46 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Kaia

Entrada líquidaPreço de KAIAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.03
2026-08-12-$0.02 M0.03
2026-08-11-$0.01 M0.03
2026-08-10$0.01 M0.03
2026-08-09-$0.02 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
KAIA/USDT
$0.02613
$0.02613$0.02613
-1.17%
2.03M (USDT)
KAIA/USDC
$0.0261
$0.0261$0.0261
-1.17%
2.09M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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KAIA
KAIA
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