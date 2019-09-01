Análise técnica de Kaia (KAIA) hoje A página de Análise de Kaia fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KAIA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Kaia abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Kaia (KAIA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02613 -- -3.87% -22.07% -45.14%

Indicadores técnicos de Kaia

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Kaia em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 8 Compra 8 Médias móveis : Venda Venda 8 Neutro 2 Compra 4 Indicadores técnicos : Neutro Venda 2 Neutro 6 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02606 0.02604 R2 0.02604 0.02603 R1 0.02602 0.02602 PP 0.026 0.026 S1 0.02598 0.02599 S2 0.02596 0.02598 S3 0.02594 0.02596

Sinais de mercado Kaia Volume líquido atual de ordens em aberto 0.01M $1.36 M $1.35 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.06M Compras ativas de 3 dias $1.12 M Vendas ativas de 3 dias $1.18 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.09M Compras ativas de 7 dias $1.37 M Vendas ativas de 7 dias $1.46 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Kaia Entrada líquida Preço de KAIAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.03 2026-08-12 -$0.02 M 0.03 2026-08-11 -$0.01 M 0.03 2026-08-10 $0.01 M 0.03 2026-08-09 -$0.02 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Kaia (KAIA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Kaia. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h KAIA / USDT $0.02613 $0.02613 $0.02613 -1.17% 2.03M (USDT) Negociar KAIA / USDC $0.0261 $0.0261 $0.0261 -1.17% 2.09M (USDT) Negociar