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Análise técnica de JITO (JTO) hoje

Análise técnica de JITO (JTO) hoje

A página de Análise de JITO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de JTO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de JITO abaixo.

Variação de preço de JITO (JTO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.5539--+7.15%-10.57%+7.51%
Saiba mais sobre o preço de JITO

Indicadores técnicos de JITO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do JITO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 1
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.5535
0.5534
R2
0.5534
0.5533
R1
0.5533
0.5533
PP
0.5532
0.5532
S1
0.5531
0.5531
S2
0.553
0.5531
S3
0.5529
0.553

Sinais de mercado JITO

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.01M
$6.38 M
$6.37 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.08M
Compras ativas de 3 dias
$1.55 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.48 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.18M
Compras ativas de 7 dias
$4.95 M
Vendas ativas de 7 dias
$5.13 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de JITO

Entrada líquidaPreço de JTOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.10 M0.56
2026-08-12$0.04 M0.57
2026-08-11-$0.08 M0.54
2026-08-10-$0.03 M0.55
2026-08-09-$0.07 M0.52

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
JTO/USDT
$0.5539
$0.5539$0.5539
-2.17%
126.62K (USDT)
JTO/USDC
$0.5531
$0.5531$0.5531
-2.38%
98.19K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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JTO
JTO
USD
USD

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