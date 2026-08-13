Preço de JGGL hoje

O preço ao vivo de JGGL (JGGL) hoje é R$ 4.4725, com uma variação de 0.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JGGL para BRL é de R$ 4.4725 por JGGL.

JGGL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- JGGL. Nas últimas 24 horas, JGGL foi negociado entre R$ 4.456 (mínimo) e R$ 4.6021 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, JGGL movimentou-se -0.46% na última hora e -10.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 531.13K.

Informações de mercado de JGGL (JGGL)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 531.13KR$ 531.13K R$ 531.13K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 4.47BR$ 4.47B R$ 4.47B Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de JGGL é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 531.13K. A oferta em circulação de JGGL é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 4.47B.