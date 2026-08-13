Análise técnica de Jasmy (JASMY) hoje A página de Análise de Jasmy fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de JASMY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Jasmy abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Jasmy (JASMY) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.004007 -- -3.66% -6.80% -38.53%

Indicadores técnicos de Jasmy

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Jasmy em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 19 Neutro 3 Compra 4 Médias móveis : Venda forte Venda 11 Neutro 1 Compra 2 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 2 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.003996 0.003996 R2 0.003996 0.003995 R1 0.003995 0.003995 PP 0.003995 0.003995 S1 0.003994 0.003994 S2 0.003994 0.003994 S3 0.003993 0.003994

Sinais de mercado Jasmy Volume líquido atual de ordens em aberto -0.41M $9.47 M $9.88 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.05M Compras ativas de 3 dias $1.06 M Vendas ativas de 3 dias $1.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.02M Compras ativas de 7 dias $3.83 M Vendas ativas de 7 dias $3.85 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Jasmy Entrada líquida Preço de JASMYUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.04 M 0.00 2026-08-10 $0.03 M 0.00 2026-08-09 $0.02 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Jasmy (JASMY) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Jasmy. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h JASMY / USDT $0.004004 $0.004004 $0.004004 -1.18% 16.05M (USDT) Negociar JASMY / USDC $0.004004 $0.004004 $0.004004 -1.13% 6.52M (USDT) Negociar