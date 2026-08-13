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Análise técnica de Jasmy (JASMY) hoje

Análise técnica de Jasmy (JASMY) hoje

A página de Análise de Jasmy fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de JASMY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Jasmy abaixo.

Variação de preço de Jasmy (JASMY)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.004007---3.66%-6.80%-38.53%
Saiba mais sobre o preço de Jasmy

Indicadores técnicos de Jasmy

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Jasmy em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 19
Neutro 3
Compra 4
Médias móveis:Venda forteVenda 11Neutro 1Compra 2
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 2Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.003996
0.003996
R2
0.003996
0.003995
R1
0.003995
0.003995
PP
0.003995
0.003995
S1
0.003994
0.003994
S2
0.003994
0.003994
S3
0.003993
0.003994

Sinais de mercado Jasmy

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.41M
$9.47 M
$9.88 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.05M
Compras ativas de 3 dias
$1.06 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.02M
Compras ativas de 7 dias
$3.83 M
Vendas ativas de 7 dias
$3.85 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Jasmy

Entrada líquidaPreço de JASMYUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11-$0.04 M0.00
2026-08-10$0.03 M0.00
2026-08-09$0.02 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Jasmy (JASMY) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
JASMY/USDT
$0.004004
$0.004004$0.004004
-1.18%
16.05M (USDT)
JASMY/USDC
$0.004004
$0.004004$0.004004
-1.13%
6.52M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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