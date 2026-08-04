Análise técnica de InterMilanFanToken (INTER) hoje A página de Análise de InterMilanFanToken fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de INTER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de InterMilanFanToken abaixo. Cadastrar

Variação de preço de InterMilanFanToken (INTER) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.2094 -- -2.43% -0.57% -32.04%

Fluxo de capital de InterMilanFanToken Entrada líquida Preço de INTERUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-04 $0.00 M 0.21 2026-08-03 $0.00 M 0.21 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie InterMilanFanToken (INTER) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o InterMilanFanToken. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h INTER / USDT $0.2094 $0.2094 $0.2094 +0.38% 264.42K (USDT) Negociar