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Análise técnica de InterMilanFanToken (INTER) hoje

Análise técnica de InterMilanFanToken (INTER) hoje

A página de Análise de InterMilanFanToken fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de INTER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de InterMilanFanToken abaixo.

Variação de preço de InterMilanFanToken (INTER)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.2094---2.43%-0.57%-32.04%
Saiba mais sobre o preço de InterMilanFanToken

Fluxo de capital de InterMilanFanToken

Entrada líquidaPreço de INTERUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-04$0.00 M0.21
2026-08-03$0.00 M0.21

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Preço
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Volume em 24h
INTER/USDT
$0.2094
$0.2094$0.2094
+0.38%
264.42K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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