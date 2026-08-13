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Análise técnica de Injective (INJ) hoje

Análise técnica de Injective (INJ) hoje

A página de Análise de Injective fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de INJ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Injective abaixo.

Variação de preço de Injective (INJ)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$4.63---5.48%-0.16%-10.28%
Saiba mais sobre o preço de Injective

Indicadores técnicos de Injective

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Injective em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 0
Compra 10
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 0Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 0Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
4.6286
4.6283
R2
4.6283
4.6279
R1
4.6276
4.6277
PP
4.6273
4.6273
S1
4.6266
4.6269
S2
4.6263
4.6267
S3
4.6256
4.6263

Sinais de mercado Injective

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.59M
$8.77 M
$9.36 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.61M
Compras ativas de 3 dias
$10.37 M
Vendas ativas de 3 dias
$10.98 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.13M
Compras ativas de 7 dias
$24.39 M
Vendas ativas de 7 dias
$24.52 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Injective

Entrada líquidaPreço de INJUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.23 M4.63
2026-08-12-$0.70 M4.57
2026-08-11-$0.66 M4.50
2026-08-10-$0.17 M4.46
2026-08-09-$0.12 M4.45

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
INJ/USDT
$4.629
$4.629$4.629
+1.33%
216.66K (USDT)
INJ/USDC
$4.626
$4.626$4.626
+1.38%
12.32K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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INJ
INJ
USD
USD

1 INJ = 4.63 USD