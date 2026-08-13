Análise técnica de Injective (INJ) hoje A página de Análise de Injective fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de INJ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Injective abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Injective (INJ) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $4.63 -- -5.48% -0.16% -10.28%

Indicadores técnicos de Injective

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Injective em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 0 Compra 10 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 0 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 4.6286 4.6283 R2 4.6283 4.6279 R1 4.6276 4.6277 PP 4.6273 4.6273 S1 4.6266 4.6269 S2 4.6263 4.6267 S3 4.6256 4.6263

Sinais de mercado Injective Volume líquido atual de ordens em aberto -0.59M $8.77 M $9.36 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.61M Compras ativas de 3 dias $10.37 M Vendas ativas de 3 dias $10.98 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.13M Compras ativas de 7 dias $24.39 M Vendas ativas de 7 dias $24.52 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Injective Entrada líquida Preço de INJUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.23 M 4.63 2026-08-12 -$0.70 M 4.57 2026-08-11 -$0.66 M 4.50 2026-08-10 -$0.17 M 4.46 2026-08-09 -$0.12 M 4.45 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Injective (INJ) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Injective. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h INJ / USDT $4.629 $4.629 $4.629 +1.33% 216.66K (USDT) Negociar INJ / USDC $4.626 $4.626 $4.626 +1.38% 12.32K (USDT) Negociar