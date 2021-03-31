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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Illuvium, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Illuvium, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Illuvium (ILV) hoje

Análise técnica de Illuvium (ILV) hoje

A página de Análise de Illuvium fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ILV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Illuvium abaixo.

Variação de preço de Illuvium (ILV)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$2.904--+0.20%-2.49%-42.81%
Saiba mais sobre o preço de Illuvium

Indicadores técnicos de Illuvium

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Illuvium em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 4
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 0Compra 13
Indicadores técnicos:VendaVenda 5Neutro 4Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
2.8953
2.8946
R2
2.8946
2.8942
R1
2.8943
2.894
PP
2.8936
2.8936
S1
2.8933
2.8932
S2
2.8926
2.893
S3
2.8923
2.8926

Sinais de mercado Illuvium

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.21M
$2.02 M
$1.81 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.12 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.13 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Illuvium

Entrada líquidaPreço de ILVUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M2.88
2026-08-12$0.01 M2.91
2026-08-11-$0.06 M2.91
2026-08-10-$0.04 M3.01
2026-08-09$0.01 M3.10

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ILV/USDT
$2.904
$2.904$2.904
0.00%
18.59K (USDT)
ILV/USDC
$2.901
$2.901$2.901
-0.06%
18.69K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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