Análise técnica de Illuvium (ILV) hoje A página de Análise de Illuvium fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ILV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Illuvium abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Illuvium (ILV) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $2.904 -- +0.20% -2.49% -42.81%

Indicadores técnicos de Illuvium

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Illuvium em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 4 Compra 16 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 0 Compra 13 Indicadores técnicos : Venda Venda 5 Neutro 4 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 2.8953 2.8946 R2 2.8946 2.8942 R1 2.8943 2.894 PP 2.8936 2.8936 S1 2.8933 2.8932 S2 2.8926 2.893 S3 2.8923 2.8926

Sinais de mercado Illuvium Volume líquido atual de ordens em aberto 0.21M $2.02 M $1.81 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.12 M Vendas ativas de 7 dias $0.13 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Illuvium Entrada líquida Preço de ILVUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 2.88 2026-08-12 $0.01 M 2.91 2026-08-11 -$0.06 M 2.91 2026-08-10 -$0.04 M 3.01 2026-08-09 $0.01 M 3.10 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Illuvium (ILV) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Illuvium. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ILV / USDT $2.904 $2.904 $2.904 0.00% 18.59K (USDT) Negociar ILV / USDC $2.901 $2.901 $2.901 -0.06% 18.69K (USDT) Negociar