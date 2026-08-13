Análise técnica de SPACE ID (ID) hoje A página de Análise de SPACE ID fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ID, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SPACE ID abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SPACE ID (ID) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02824 -- +3.93% -18.05% -15.38%

Indicadores técnicos de SPACE ID

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SPACE ID em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 1 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0282 0.02819 R2 0.02819 0.02819 R1 0.02819 0.02819 PP 0.02818 0.02818 S1 0.02818 0.02818 S2 0.02817 0.02818 S3 0.02817 0.02817

Sinais de mercado SPACE ID Volume líquido atual de ordens em aberto 0.28M $6.64 M $6.37 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.15 M Vendas ativas de 3 dias $0.15 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.28 M Vendas ativas de 7 dias $0.26 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de SPACE ID Entrada líquida Preço de IDUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.03 2026-08-12 $0.11 M 0.03 2026-08-11 $0.19 M 0.03 2026-08-10 -$0.02 M 0.03 2026-08-09 -$0.02 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SPACE ID (ID) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SPACE ID. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ID / USDT $0.02824 $0.02824 $0.02824 -0.66% 3.04M (USDT) Negociar