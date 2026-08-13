Análise técnica de Internet Computer (ICP) hoje A página de Análise de Internet Computer fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ICP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Internet Computer abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Internet Computer (ICP) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $2.174 -- +4.01% +0.50% -22.39%

Indicadores técnicos de Internet Computer

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Internet Computer em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 2 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 2.1723 2.1716 R2 2.1716 2.1712 R1 2.1713 2.171 PP 2.1706 2.1706 S1 2.1703 2.1702 S2 2.1696 2.17 S3 2.1693 2.1696

Sinais de mercado Internet Computer Volume líquido atual de ordens em aberto -0.12M $9.66 M $9.77 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $6.73 M Vendas ativas de 3 dias $6.74 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.09M Compras ativas de 7 dias $12.13 M Vendas ativas de 7 dias $12.22 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Internet Computer Entrada líquida Preço de ICPUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.33 M 2.18 2026-08-12 -$0.84 M 2.23 2026-08-11 -$1.25 M 2.26 2026-08-10 -$0.45 M 2.22 2026-08-09 -$0.04 M 2.22 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Internet Computer (ICP) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Internet Computer. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ICP / USDT $2.174 $2.174 $2.174 -2.33% 96.28K (USDT) Negociar ICP / USDC $2.172 $2.172 $2.172 -2.42% 29.31K (USDT) Negociar