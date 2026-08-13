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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Hyperliquid, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Hyperliquid, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Hyperliquid (HYPE) hoje

Análise técnica de Hyperliquid (HYPE) hoje

A página de Análise de Hyperliquid fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HYPE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Hyperliquid abaixo.

Variação de preço de Hyperliquid (HYPE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$56.22---1.20%-10.77%+27.39%
Saiba mais sobre o preço de Hyperliquid

Indicadores técnicos de Hyperliquid

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Hyperliquid em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 2
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 0Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 2Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
56.2149
56.2069
R2
56.2069
56.2024
R1
56.2029
56.1995
PP
56.1949
56.1949
S1
56.1909
56.1904
S2
56.1829
56.1875
S3
56.1789
56.1829

Sinais de mercado Hyperliquid

Volume líquido atual de ordens em aberto
-13.83M
$125.05 M
$138.87 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-7.59M
Compras ativas de 3 dias
$241.18 M
Vendas ativas de 3 dias
$248.77 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-3.09M
Compras ativas de 7 dias
$598.53 M
Vendas ativas de 7 dias
$601.61 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Hyperliquid

Entrada líquidaPreço de HYPEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.30 M56.26
2026-08-12-$0.98 M56.57
2026-08-11-$0.53 M53.96
2026-08-10$0.13 M54.35
2026-08-09-$0.87 M54.85

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Hyperliquid (HYPE) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
HYPE/USDT
$56.2
$56.2$56.2
-0.63%
12.43K (USDT)
HYPE/USDC
$56.19
$56.19$56.19
-0.58%
1.42K (USDT)
HYPE/USD1
$56.19
$56.19$56.19
-0.67%
1.06K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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HYPE
HYPE
USD
USD

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