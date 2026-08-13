Análise técnica de Hyperliquid (HYPE) hoje A página de Análise de Hyperliquid fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HYPE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Hyperliquid abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Hyperliquid (HYPE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $56.22 -- -1.20% -10.77% +27.39%

Indicadores técnicos de Hyperliquid

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Hyperliquid em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 2 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 0 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 2 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 56.2149 56.2069 R2 56.2069 56.2024 R1 56.2029 56.1995 PP 56.1949 56.1949 S1 56.1909 56.1904 S2 56.1829 56.1875 S3 56.1789 56.1829

Sinais de mercado Hyperliquid Volume líquido atual de ordens em aberto -13.83M $125.05 M $138.87 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -7.59M Compras ativas de 3 dias $241.18 M Vendas ativas de 3 dias $248.77 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -3.09M Compras ativas de 7 dias $598.53 M Vendas ativas de 7 dias $601.61 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Hyperliquid Entrada líquida Preço de HYPEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.30 M 56.26 2026-08-12 -$0.98 M 56.57 2026-08-11 -$0.53 M 53.96 2026-08-10 $0.13 M 54.35 2026-08-09 -$0.87 M 54.85 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Hyperliquid (HYPE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Hyperliquid. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h HYPE / USDT $56.2 $56.2 $56.2 -0.63% 12.43K (USDT) Negociar HYPE / USDC $56.19 $56.19 $56.19 -0.58% 1.42K (USDT) Negociar HYPE / USD1 $56.19 $56.19 $56.19 -0.67% 1.06K (USDT) Negociar