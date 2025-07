HYPE

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

Nome da criptoHYPE

ClassificaçãoNo.11

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0039%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)169.15%

Fornecimento circulante333,928,180

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total999,993,930

Taxa circulante0.3339%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico49.86158202855128,2025-07-14

Menor preço3.2002764730895623,2024-11-29

Blockchain públicaHYPEREVM

